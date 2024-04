Barbara Alberti a Domenica In, chi è la scrittrice? Età, il marito, i tradimenti, il sesso a 80 anni, i figli, la lite con Vittorio Sgarbi, i capelli e la carriera

È tornato anche oggi l'appuntamento con "Domenica In", il programma condotto da Mara Venier in onda su Rai 1 doggi, 21 aprile, dalle 14.20.Tantissimi gli ospiti in studio pronti a raccontarsi a cuore aperto.

Domenica In, gli ospiti di oggi (21 aprile): da Simone Annicchiarico a Vittoria Puccini ma anche Barbara Alberti e i Negramaro

Tra questi, anche la scrittrice e sceneggiatrice Barbara Alberti che interverrà per presentare il suo ultimo libro Tremate tremate. Scopriamo dunque qualcosa in più sulla scrittrice.