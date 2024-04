Domenica In, gli ospiti di oggi (21 aprile): da Simone Annicchiarico a Vittoria Puccini ma anche Barbara Alberti e i Negramaro

La domenica della Rai è Domenica In: torna oggi il consueto appuntamento di Rai 1 dalle 14.10 con Mara Venier negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Il suo salotto riapre le porte ai racconti di personaggi dell'attualità, della musica e dello spettacolo. Vediamo dunque le anticipazioni e chi saranno gli ospiti di oggi, domenica 21 aprile.

Domenica In, gli ospiti di oggi

La puntata si aprirà con con un ampio spazio dedicato al ricordo di Walter Chiari, in occasione dei 100 anni dalla nascita, in studio il figlio Simone Annicchiarico, autore del libro ‘100% Walter’, Michele Sancisi co-autore del libro, Candida Morvillo, Enrica Bonaccorti e Patrizia Caselli.

Segue l'esibizione de I Negramaro con il loro nuovo singolo “Luna piena”, in uscita in questi giorni e con il brano “Ricominciamo tutto”, presentato con successo al Festival di Sanremo 202’. Poi arriverà rapper Big Mama racconterà di com’è cambiata la sua vita negli ultimi mesi, dal successo a Sanremo con il brano “La rabbia non ti basta” fino al discorso all’Onu contro il bullismo e il body shaming, per poi esibirsi con il suo ultimo singolo “Cento occhi”. La scrittrice Barbara Alberti interverrà per presentare il suo ultimo libro Tremate tremate. L’attrice Vittoria Puccini, presenterà il suo nuovo film ‘Confidenza’, per la regia di Daniele Luchetti e al cinema dal 24 aprile.