Massimo Ranieri, la confessione a Domenica In: «Ho quattro costole fratturate. Cadendo dal palco ho rischiato grosso»

Il primo ospite di Mara Venier a Domenica In, oggi domenica 20 novembre, è stato Massimo Ranieri. Torna a parlare di quell'incidente avvenuto al teatro Diana di Napoli a maggio, quando è caduto dal palco: «Sono stato molto male. Dieci giorni fa, mentre giravo, ho avuto dolori lancinanti al costato e mi sono preoccupato: così, sono andato in clinica a fare dei controlli e ho scoperto che a essere fratturata non era una costola, ma addirittura quattro costole, oltre al polso e al braccio».

Massimo Ranieri cade dal palco durante lo spettacolo, ricoverato in ospedale

Massimo Ranieri, la caduta dal palco

Eppure a Ranieri i medici, all'epoca, avevano detto che la costola rotta era solo una: «Alla prima radiografia non sempre si vedono tutte le fratture. Mentre cadevo dal palco, ho realizzato che potevo sfracellarmi, mettendo il piede in fallo sono riuscito a girarmi, grazie anche alla mia arte circense, e a portare tutti i miei 80 chili su una spalla, altrimenti sarei caduto di spalla oppure di faccia».