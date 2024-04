Mara Venier, età, carriera, vita privata: chi è la conduttrice ospite questa sera di Chiara Francini a Forte e Chiara

Mara Venier, uno dei volti più popolari della televisione italiana, sarà ospite questa sera a Forte e Chiara, lo show di Chiara Francini in onda su Rai 1 a partire dalle 21:25, insieme a Diletta Leotta e Rocco Siffredi. Vediamo chi è Mara Venier.

Biografia

Mara Venier, il cui vero nome è Mara Provoleri, nasce a Venezia il 20 ottobre 1950 (ha 73 anni) dove cresce in una famiglia di origini modeste. Sin da giovane mostra un forte interesse per il mondo dell'arte e dello spettacolo. La sua carriera inizia con piccoli ruoli in produzioni cinematografiche e teatrali. Col tempo, la sua personalità solare e la sua spontaneità la portano a guadagnarsi il cuore del pubblico italiano.

Carriera

La carriera di Mara Venier si sviluppa inizialmente nel cinema con ruoli in film come "Nerone" (1977), "La patata bollente" (1979) e "Zappatore" (1980). Nonostante l'apprezzamento come attrice, è in televisione, come presentarice, che Mara trova il suo vero palcoscenico. Divenuta una presenza costante nelle case degli italiani, la Venier ha condotto numerosi programmi di successo. Una delle sue collaborazioni più note è stata con la Rai, per la quale ha condotto trasmissioni di grande popolarità come "Domenica in", programma che ha visto la sua conduzione in più stagioni e che conduce ancora oggi. Oltre a "Domenica in", ha guidato altri programmi come "Una voce per Padre Pio" e ha partecipato in veste di giudice a show come "Tu si que vales" su Canale 5.

Vita privata

A Mestre ha conosciuto l'attore Francesco Ferracini, morto il 24 maggio 2016, da cui ha avuto Elisabetta, divenuta poi conduttrice televisiva e che l'ha resa nonna di Giulio nel 2002. I due si sono poi sposati, ma il matrimonio è terminato poco dopo. Ha anche un figlio, Paolo, nato nel 1975, avuto con l'attore Pier Paolo Capponi, da cui nel 2017 ha avuto un secondo nipote di nome Claudio. Nel 1984 ha sposato l'attore Jerry Calà, da cui si è separata nel 1985. In seguito, ha avuto una lunga relazione con Renzo Arbore, conclusasi nel 1997 e una più breve con l'attore italoamericano Armand Assante. Dal 28 giugno 2006 la Venier è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro.

L'amore del pubblico e i riconoscimenti

Mara Venier è anche conosciuta per il suo impegno in varie cause sociali, spesso legate ai diritti degli animali e al sostegno delle persone meno fortunate.

La sua autenticità e il suo modo diretto di relazionarsi con il pubblico e gli ospiti dei suoi programmi hanno rafforzato la sua immagine di "zia Mara", una figura quasi familiare per molti italiani. Nel corso della sua lunga carriera, Mara ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Telegatto, premio popolare conferito dalla rivista TV Sorrisi e Canzoni, e il Premio Regia Televisiva per la sua maestria nel condurre programmi televisivi che hanno segnato la storia della televisione italiana.

La morte del genero

Lo scorso 9 giugno è morto il genero di Mara, Pier Francesco Forleo, marito della figlia Elisabetta Ferracini. «Pier, sei stato un genero meraviglioso. Hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia... ed io ti ho voluto bene come un figlio…». ha scritto la conduttrice su Instagram. Aggiungendo: «Siamo tutti annientati tutto troppo veloce. Rip». Aveva 61 anni ed era direttore dei diritti sportivi Rai. A dare la notizia della scomparsa una nota dell'azienda. Era malato.