Chi è Carmelo Patti ospite a "Oggi è un altro giorno": carriera, età, vita privata del direttore d’orchestra di Sanremo 2022

Carmelo Patti, arrangiatore e direttore d’orchestra italiano, sarà ospite ad Oggi è un altro giorno, il programma trasmesso su Rai Uno dalle 14:00 e condotto da Serena Bortone. Conosciamolo meglio.

Chi è Carmelo Patti

Carmelo Patti è nato a Milano nel 1985, ha quindi 37 anni. Ha frequentato il conservatorio Giuseppe Verdi, inizialmente si dedica allo studio della composizione musicale per poi interessarsi alla musica elettronica nel 2005. Dopo aver studiato violino, consegue anche il diploma accademico di secondo livello in Jazz al conservatorio di Milano e si trasferisce in Francia. Successivamente si sposta in Olanda dove consegue il Diploma di II livello in Composizione.

Carmelo Patti a Sanremo 2022

Carmelo Patti è uno dei direttori d’orchestra di Sanremo 2022. Nell'ultima edizione del Festival, Patti ha diretto l’orchestra per Sangiovanni, Aka 7even, La Rappresentante di lista e i vincitori Mahmood e l Blanco e la cover “Baby one more time” di Britney Spears di Emma e Francesca Michielin. Come arrangiatore ha realizzato diverse colonne sonore per serie tv Netflix e ha lavorato anche per alcuni spot pubblicitari.

Vita privata

Della sua vita privata non si sa molto, al di fuori del fatto che vive a Milano. Dal suo profilo Instagram @patti_carmelo non risulta alcuna relazione.