Una Voce per San Marino, vendetta gelata di Ana Mena su Francesco Monte: il twitter fa "volare" il web

Una voce per San Marino è stato vinto da Achille Lauro. Con Stripper vola così all'Eurovision Song Contest il cantante e se supererà le semifinali di torino andrà in sfida diretta con Mahmood e Blanco che hanno vinto il Festival di Sanremo. La serata, presentata ieri da Senhit e Jonathan Kashanian, al teatro Nuovo di Dogana ha visto protagonisti tantissimi artisti. Tra questi anche Francesco Monte. L'ex di Uomini e Donne, di Temptation Island e Gf si è dato alla musica e sta cercando di affermarsi nel campo. Con Mi ricordo di te (Adrenalina), Monte è arrivato al contest musicale con grandi aspettative, dopo essere stato espulso da Sanremo 2022. L'esibizione però non è stata eccelsa e una pioggia di critiche sono piovute sull'influencer. Tra queste non è passata inosservata quella di Ana Mena.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Amadeus gela Monte sul “caso” Ana Mena SOCIAL La rivincita di Ana Mena su Tik Tok FESTIVAL All'Eurovision, Mahmood-Blanco e Achille Lauro SANREMO 2022 "Duecentomila Ore" di Ana Mena simile alla sigla de Il... IL COLLOQUIO Jonathan Kashanian, conduttore di "Una voce per San... MUSICA Achille Lauro rappresenterà San Marino a Eurovision 2022:...

Sanremo, Amadeus gela Francesco Monte sul “caso” Ana Mena: «Stranieri tra i big? Non è la prima volta»

Ana Mena, dopo Sanremo, la vendetta su Francesco Monte

I dissidi tra i due sono iniziati mesi fa quando Amedeus ha annunciato i big scelti per l'Ariston: tra questi Ana Mena conquistò il posto e Francesco Monte no. «Ma non era il Festival della Canzone Italiana? Non dovrebbero essere tutti cantanti italiani? Con tutti i cantanti italiani che ci sono, che ci provano, che si impegnano e che faticano, lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento. Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara, ma solo esibirsi come ospiti… è cambiato qualcosa rispetto a noi italiani?». Aveva tuonato così su social e interviste il tarantino. critiche gelate da Ama che aveva spiegato che il regolamento prevede che i big presentino canzoni italiane e non che siano di nazionalità italiana necessariamente.

Achille Lauro rappresenterà San Marino a Eurovision 2022: sfida all'Italia di Mahmood e Blanco

L'ex tronista a contest di San Marino

Non contento Monte al via del Festival seguì la kermesse a colpi di sondaggi social in cui chiedeva ai suoi follower quale brano preferissero tra il suo e quello degli altri big, tra cui (ovviamente) quello di Ana Mena. Da lì però Francesco era certo di avere già in tasca la rivincita con la performance che avrebbe portato a San Marino, ma così non è stato. E Ana Mena si è vendicata.

Hahahahahaha sto volando — Ana Mena (@AnaMenaMusic) February 19, 2022

Il Twitter fa “volare” il web

Sul Twitter della cantante iberica dopo la performance di Monte è apparsoo un sonoro «Ahahah... sto volando». Nessuna menzione diretta al cantante pugliese, ma crediamo non ce ne fosse bisogno e lo sanno anche i follower che sui social non si sono risparmiati.

Perché la vendetta va servita su di un piatto freddo caro Cesko. E adesso con le mani Ciao Ciao💅🏼#unaVoceSanMarino https://t.co/Jn5XnK62Bs — Selvaggia_G (@g_selvaggia) February 19, 2022

La reazione dei follower

«Umiliare e ricordare a Francesco Monte che è un fallito totale è cosa buona e giusta» e ancora «Lei stava comodissima sulla sponda del fiume da quel giorno là». La vendetta d'altronde si sà è un piatto che va servito freddo. E quella di Ana Mena è stata gelata.