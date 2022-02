Mimma Gaspari, chi è l'ospite di Serena Bortone a "Oggi è un altro giorno": famiglia, carriera, età

Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il programma trasmesso su Rai Uno dalle 14:00 e condotto da Serena Bortone. Ospite di oggi sarà Mimma Gaspari, 81 anni. Definita "la signora" della musica italiana, Gaspari ha lavorato per quarant’anni per le più importanti case discografiche italiane, come promoter di cantanti, ufficio stampa, autrice di testi. Conosciamola meglio.

Mimma Gaspari, la donna che lanciò Paolo Conte

L'esordio nel mondo musicale italiano di Mimma Gaspari avviene nel 1959, quando è ancora una studentessa di scienze politiche di 21 anni, e viene chiamata da Teddy Reno a Milano per scrivere i testi delle canzoni nella sua nuova casa discografica. Da allora per trent’anni, “con grande e delicata sensibilità”, per le Messaggerie Musicali e Rca, si è occupata della comunicazione dei maggiori cantanti dagli anni ’60 ai ’90 tra cui Patti Pravo, Nada, Renato Zero, Enzo Jannacci, Gabriella Ferri, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Paolo Conte. É stata proprio lei a lanciare quest'ultimo come cantantcon l’aiuto di Renzo Arbore: «Lui si considerava un autore e basta. Col produttore Lilli Greco ascoltammo un provino con 24 canzoni. Io dissi a Conte: tu devi cantare. Lui era timido e si nascondeva dietro al pianoforte. Io affittai il Teatro Olimpico di Roma e feci inviti a tappeto. Fu un successo clamoroso. Eppure lui si vergognava di cantare in pubblico e non voleva mollare il lavoro di avvocato» ha detto in un'intervista al Corriere della Sera.

Vita privata, la famiglia e i libri

Mimma Gaspari era una delle tre figlie di Aldo Gaspari e Bertagni, titolari delle tipografie Gaspari, una delle aziende che hanno fatto la storia di Morciano e della Valconca. Una famiglia benestante e operosa. Tra i suoi libri ricordiamo la sua autobiografia uscita nel 2009 intitolata “Penso che un ‘mondo’ così non ritorni mai più”, il libro “La musica è cambiata – Dite la vostra che ho detto la mia”, in cui racconta la sua vita nel mondo della musica fra aneddoti di ieri e protagonisti di oggi. Nel 2021, in piena pandemia ha scritto "Palla di spilli. Storia fantastica di Huan, la StregaVirus e del Mago Vaccino".