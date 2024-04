Allerta influenza aviaria negli Stati Uniti: sale il numero di contagi tra mammiferi

L'allarme per l'influenza aviaria negli Stati Uniti continua a crescere, con la conferma di nuovi casi tra i gatti e la rilevazione del virus H5N1 in campioni di. Secondo i Centers for Disease Control, altri tre gatti sono risultati positivi al virus, portando a sei il totale dei felini infettati. Questi casi sono collegati all'epidemia crescente tra le mucche da latte, con il virus confermato in 33 allevamenti di otto stati diversi. Anche un lavoratore agricolo in Texas è risultato positivo. Nonostante i timori, gli esperti assicurano che il latte rimane sicuro al consumo grazie al processo di pastorizzazione. Influenza aviaria, sintomi (dell'occhio) e terapie. L'Oms: «Minaccia concreta per l'uomo, alto tasso di mortalità»