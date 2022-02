Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il programma trasmesso su Rai Uno dalle 14:00 e condotto da Serena Bortone. Ospite di oggi sarà Mimma Gaspari, 81 anni. Definita "la signora" della musica italiana, Gaspari ha lavorato per quarant’anni per le più importanti case discografiche italiane, come promoter di cantanti, ufficio stampa, autrice di testi. Conosciamola meglio.