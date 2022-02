Morgan ospite di "Oggi è un altro giorno": chi è, carriera, vita privata

Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il programma trasmesso su Rai Uno dalle 14:00 e condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, insiemeLeonardo de Amicis, direttore musicale di Sanremo 2022 ci sarà anche il musicista Morgan, fondatore dei Bluvertigo. Conosciamolo meglio.

Morgan, dal successo con Bluvertigo alla carriera da solista

Con i Bluvertigo ha vinto gli MTV Europe Music Awards 1998 nella categoria Best Southern Europe Act, da solista ha vinto due volte la Targa Tenco e il Premio Lunezia 2004 per l'album Canzoni dell'appartamento, il Premio De André 2010 per l'album Non al denaro non all'amore né al cielo ed il Premio Margherita Hack 2019. Dopo il successo con i Bluevertigo, Morgan ha intrapreso anche una carriera da solista e ha partecipato a diversi talent show in veste di giudice.

Morgan in TV, Ballando con le Stelle e Sanremo 2020 "dov'è Bugo?"

Il cantante ha partecipato con Bugo a Sanremo 2020, e la sua lite in diretta con Bugo durante l’esibizione è diventata virale sui social. Attualmente è un concorrente di Ballando con le Stelle, dove balla in coppia con Alessandra Tripoli. Grazie alla sua partecipazione a X Factor Italia, è entrato nel Guinness dei primati per essere stato il giudice di talent show che ha vinto il maggior numero di talent nel mondo (ha infatti vinto cinque delle sette edizioni di X Factor Italia a cui ha preso parte).

Morgan vita privata

Dal 2000 al 2007 ha avuto una relazione con l'attrice Asia Argento dalla quale ha avuto la prima figlia, Anna Lou. Nel 2012 con Jessica Mazzoli concorrente di X Factor 5 e Grande Fratello ha avuto una seconda figlia, Lara. Nel 2020 nasce la sua terza figlia Maria Eco dalla relazione con Alessandra Cataldo.