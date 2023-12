Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli a Giada Lini: «Trattata come la badante di Giovanni Terzi»

«Giada viene trattata come la badante di Giovanni Terzi» questa l'affermazione forte di Selvaggia Lucarelli a Giovanni Terzi nella finale di Ballando con le Stelle. La polemica si apre dopo l’esibizione del giornalista sulle note di “maledetta primavera”. Un ballo acclamato dal pubblico, che ha provocato anche le urla e la standing ovation di Rossella Erra, oltre al sorriso spontaneo di Simona Ventura nella sala delle stelle. Ma cosa è successo a Terzi e perché è stata chiamata così tanto in causa la maestra Giada Lini?

Il racconto

«Ballando coinvolge la parte fisica e la parte emotiva importantissima ho trovato la forza di raccontare delle cose che era 25 anni che non raccontavo.

Quello che ti capita lo prendi con divertimento. Sono stati tre mesi anche complicati, questo atteggiamento di disattenzione e sottovalutazione di ogni cosa che dicevano un po’ mi è dispiaciuto. Raccontare la parte della fatica fisica è raccontare una parte del nostro percorso. Ho perso il 45% dei polmoni, la prima settimana non ce la facevo. Ha perso 12 kg, è migliorato a livello di respirazione. La ricerca è qualcosa di eccezionale, sono curioso, ogni 6 mesi ripeto questo ciclo di analisi e sento che questo ballando mi ha fatto bene». Queste sono solo alcune delle emozioni vissute e descritte da Terzi durante il suo percorso nella diciottesima edizione del programma. Poi prosegue

«Io e Simona siamo stati la prima coppia ad entrare a ballando con le stelle, eravamo separati ma uniti. Questo test l’abbiamo superato addirittura con la richiesta di nozze. Rispetto alla situazione che io ho tutto può succedere, io e Simona ci scegliamo tutti i giorni, finché Dio vorrà». Ed è proprio dopo il termine della clip che il figlio di Terzi, Giulio, invitato sul palco ha aperto il vortice di complimenti a Giada Lini: «Grazie a Giada Lini che ci ha portati in finale». Poi a rincarare la dose è Carolyn Smith: «Devi fare un monumento a Giada, ti ha aiutato tanto. Sei migliorato tantissimo». Anche Alberto Matano prosegue sullo stesso filone: «Non avrei mai scommesso che sarebbe arrivato Giovanni Terzi in finale». I complimenti stasera, insomma, sono tutti per Giada Lini.

A terminare è Selvaggia Lucarelli: «Giada bel trucco stasera, non so più cosa dire, viene trattata come la badante di Giovanni Terzi. Giovanni hai fatto un meraviglioso percorso, sei entrato come fidanzato di Simona Ventura e uscirai come fidanzato di Simona Ventura, un percorso di coerenza». La replica di Terzi che divertito cerca di smorzare la critica di Selvaggia: «Marito». La Lucarelli risponde: «Bravo c’è stato un upgrade, entri grigio fumé, esci grigio perla».