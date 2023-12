Ballando con le Stelle 2023, stasera in tv la finale: anticipazioni, concorrenti, ospiti e sondaggi

Ultimi colpi di tacco per i concorrenti di Ballando con le Stelle 2023. Stasera in tv (dalle 21.30 su Rai1) andrà in onda l'ultima puntata del talent condotto da Milly Carlucci. «In questa ultima puntata arriveranno Alberto Angela e poi inaugurano la novità di non ballerini per una notte Alessandro Siani e Cristiana Capotondi. Insomma, sarà una serata speciale. Vedrete cosa succederà in puntata, perché è una cosa nuovissima. Una piccola sorpresa per tutti voi», sono queste le parole della conduttrice a poche ore dalla finale.