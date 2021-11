Ballando con le Stelle, Asia Argento parla del (ritrovato) rapporto con Morgan: e si lascia andare a rivelazioni sulla sua vita privata

La lady più dark del panorama nazionale torna in pista con un nuovo album. L'attrice Asia Argento ha realizzato il suo terzo album scritto a 4 mani con Vera Gemma, la sua compagna d'avventura a Pechino Express. "Music from my bed" questo il titolo del disco in uscita il 12 novembre. La figlia di Dario Argento ne parla al settimanale Chi. Oltre alla musica l'artista si è messa a nudo e tra una domanda e una risposta ne esce un importante percorso introspettivo che descrive chi è Asia Argento oggi. è notoriamente conosciuta per avere una reputazione da “dark lady”. Un viaggio in cui la 46enne si racconta partendo dall’uscita del suo nuovo album fino ai momenti più bui della sua vita non manca ovviamnete un riferimento all’ex compagno Morgan ora protagonista a “Ballando con le Stelle” in gara con la ballerina Alessandra Tripoli. «La musica mi ha dato l'energia per guardarmi dentro: c'erano dei rimpanti, sei rimorsi, delle assenze che dovevo assolutamente affrontare e il modo migliore era quello di scrivere» inizia così la Argento. «Non racconto le parti più belle, quelle dei miei figli ad esempio, ma quello che più mi ha fatto male. mentre scrivevo mia madre si è ammalata ed è venuta a mancare: per l'ennesima volta ho toccato il fondo del tormento, è stato necessario rialzarsi con una consapevolezza diversa. Oggi mi sento grata per la vita che ho e sono felice di vivere il presente lasciando alle spalle il peggio».

Nella parte dell’intervista riguardante la sua vita privata Asia ha rivelato di essere attualmente single. La cantante, com’è noto, ha vissuto una lunga relazione con Morgan, da cui ha avuto una figlia, oggi vent’enne, Anna Lou. Alle pagine di “Chi” l'attrice ha rivelato di essere una fan del suo ex e di seguire costantemente l’avventura di Morgan a “Ballando con le Stelle” con entusiasmo. A quanto pare quindi sembrano passati i momenti difficili tra i due: «Ogni tanto ci scriviamo dei messaggi, ci scambiamo opinioni su idee artistiche. Abbiamo trovato un equilibrio. Lo sto seguendo a Ballando con le Stelle: è un ballerino strepitoso, molto migliore di quanto lo sia stata io quando ho partecipato alla trasmissione nel 2016. Faccio il tifo per lui».

Non riesce però a rimettersi in discussione nel campo sentimentale Asia. L’ultimo legame dell'attrice è stato quello con il cuoco statunitense Anthony Bourdain, che si è tolto la vita nel giugno del 2018. A lui l'Argento dice di aver dedicato una struggente canzone del suo nuovo album musicale in uscita il 12 novembre. L'artista ha detto di non essere quasi «riuscita a cantare per il dolore» per la tragica scomparsa del suo compagno. «Abbiamo condiviso un pezzo di vita meravigliosa: le risate, le scoperte, i viaggi, i cibi nuovi, i film visti insieme sul divano. Dopo un amore così è difficile essere legati a qualcun altro».

Ma Asia Argento non si riconosce nella femme fatale. «Ho creato una maschera perché sono fragile». L’attrice romana ha svelato che la sua immagine da “dark lady” in realtà è pura finzione: «Sono una persona fragile e mi faceva comodo quella maschera: ero terrorizzata dal giudizio degli altri e avevo dato vita a una supereroina che non aveva paura di nulla. Ho viaggiato a ritroso per riappropriarmi della mia vera natura».

Ha parlato delle sue difficoltà Asia, da bambina dolce e timida a soli 16 anni ha dovuto affrontare molte difficoltà prima di iniziare a lavorare a 16 anni. Poi una vita attraversata da tormenti, ultimi la morte della mamma, l'infortunio a Pechino Express e il suicidio del compagno. Non facile con un trascorso così riuscire a rimettere in piedi i pezzi. Ma la promotrice del movimento "Me too" è riuscita a rialzarsi e ora sembra aver trovato un nuovo equilibrio. A detta sua ha riscoperto la gioia di vivere grazie a suoi due figli, Anna Lou e Nicola. Quest’ultimo, di 13 anni, è frutto dell’amore tra la 46enne e il regista Michele Civetta, con cui è stata sposata dal 2008 al 2012. Riguardo al suo stile genitoriale Asia ha rivelato di essere una mamma sui generis:

«Non sono una mamma elicottero, di quelle che ronzano continuamente sulle teste dei figli per controllarli, però esigo il rispetto reciproco. Quando ero piccola ho avuto dei genitori assenti, cerco di essere presente. Non sono neppure la tipica mamma italiana. Nicola è un bel ragazzo e ha molto successo con le coetanee. Lui mi ha detto: “Mamma, quando porterò a casa una fidanzata sarai gelosa?”, “No”, ho risposto, “mi basta che sia una brava ragazza”»