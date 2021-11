Ballando con le Stelle, Milly Carlucci rompe il silenzio su Al Bano (e si scaglia contro il web): «È tutto falso»

Martedì 2 Novembre 2021, 17:32

Dopo 3 giorni Milly Carlucci rompe il silenzo sull'Al Bano gate. La bufera social è scoppiata dopo che il cantante di Cellino San Marco si è ritirato all'improvviso giustificando la sua ritirata per far recuperare la condizione fisica della sua maestra provata da un infortunio durante le prove. «Vorrei che Oxana andasse a farsi guarire, altrimenti rischia la sua eccezionale carriera», ha detto in diretta tv. Ma la reazione sul web è stata furiosa. I rumors di concerti già fissati nell'Europa dell'Est con Romina Powers erano secondo i malfidati il vero motivo per cui Al Bano Carrisi avesse deciso di lasciare il programma.

Ma ora la conduttrice di Ballando con le Stelle scende in campo per difendere il concorrente ma anche la sua trasmissione e per farlo pubblica un video in cui (con eleganza indiscussa) si scaglia contro i leoni da tastiera dalla sua pagina Instagram.

Ballando con le Stelle, Al Bano blocca la diretta e si ritira: la reazione di Milly Carlucci

Ballando con le Stelle, Milly rompe il silenzio

«Uno starnuto fatto a Ballando diventa un maremoto sui social. Al Bano ha annunciato di aver concordato per ora con Oxana il suo ritiro finché non starà meglio con il piede ma è stato insinuato che lo ha fatto perché ha un concerto venerdì. Tutto questo è falso - sottolinea la Carlucci - perché si parla di concerti in programma nel 2022»», esordisce la Carlucci.

La Carlucci, poi, riferendosi ai rumors sui concerti di Al Bano, ha aggiunto: «Va detto che tutti i nostri concorrenti hanno continuato la loro attività durante Ballando e anche Al Bano ha fatto altri concerti nei giorni scorsi. Basta che le prove siano salvaguardate e siano presenti al sabato sera».

Ballando con le Stelle, Al Bano si ritira improvvisamente: la verità dei social. «Ha dei concerti in programma»

«Non possiamo impedire ai nostri concorrenti di lavorare e rinchiuderli qui per sempre perché dovremmo anche remunerarli in maniera diversa. Bisogna verificare le notizie per non scrivere cose false e come diceva il mio amico Arbore: - conclude ironica - meditate gente, meditate!»