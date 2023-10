MyLumi, arriva il primo bracciale wellness per tracciare il nostro equilibrio psico-fisico

Che possedere i gioielli facesse “stare bene” è risaputo, ma che lo facesse sul serio è una rivoluzione, una rivoluzione che si chiama MyLumi. Ma che cos’è? È una collezione di bracciali wellness realizzata da Colan, azienda specializzata nel settore IoT, e nata dall’esigenza e dall’intuizione di trasformare i device - come i fitness tracker o gli smartwatch -, in un dispositivo-gioiello, prezioso nell'aspetto e nella qualità dei materiali utilizzati, in grado di rilevare anche lo stato d'animo e lo stato emozionale come l’ansia e lo stress.

MyLumi, il primo wellness tracker

Tutto nasce da una frase «Make People Feel Better», che Colan ha trasformato in un motto e facendo di un’idea una realtà: ovvero fondendo la tecnologia messa al servizio del benessere dell’individuo, al concetto di funzionalità e di eleganza. MyLumi, infatti, non è l'ennesimo fitness tracker ma è il primo wellness tracker, un oggetto bello ed elegante, un bracciale da indossare e che può essere anti-stress, anti-ansia, o un activity tracker, un gioiello altamente tecnologico - senza essere mero oggetto hi-tech, del resto non ha display luminosi - e glamour al tempo stesso, realizzato con materiali di pregio come perle di cristallo Swarovski, pietre naturali e legno non verniciato, a seconda del modello che si sceglie.

«Cosa rispondiamo alla domanda come stai? Quante volte non riusciamo a dare un nome alle nostre emozioni pur sentendoci non a nostro agio? Abbiamo cercato una risposta per tanto tempo e così è nato MyLumi - commentano dall’azienda - un bracciale per potersi sentire, per entrare in contatto con noi stessi, dare forma a uno stato d’animo e farlo attraverso una sofisticata tecnologia. Ogni bracciale - spiegano - ha tre pietre di colore diverso rispetto alla composizione intera e prendono il nome “Lumi”, rappresentano i parametri che servono a MyLumi per delineare un profilo psico-fisico: il rilevamento del sonno, il rilevamento dell'attività fisica e il rilevamento dello stato emozionale.

Una vera rivoluzione per gli smart-tracker».

Ma che cosa fa MyLumi? Grazie alla tecnologia biometrica di Colan il bracciale è in grado di rilevare anche lo stato d'animo e lo stato emozionale come ansia e stress: rilevando quest'ultimi parametri, e unendoli con i parametri fisici, riesce a creare il profilo psico-fisico di chi lo indossa e, di conseguenza, creare un personale percorso benessere. All'interno del blocchetto di chiusura del bracciale ci sono i sensori per il monitoraggio. L'accoppiamento all'app viene tramite bluetooth low energy, una connessione 200 volte meno potente del normale bluetooth usato da dispositivi come auricolari e smartphone, e quindi innocuo per la salute. Inoltre, durante la notte, non avviene lo scambio di connessione tra bracciale e telefono così che nessuna frequenza elettromagnetica venga emanata nel momento del sonno.

MyLumi è un prodotto 100% Made in Italy - studiato nel software e nell’hardware e assemblato internamente sempre da Colan - che si compone di un bracciale e di un’app dedicata, e che non necessita di ricarica della batteria, per la quale è garantita l'autonomia di 1 anno, al termine sarà sufficiente sostituirla con una batteria bottone al litio facilmente reperibile in qualsiasi negozio o online. E se l’algoritmo è una rivoluzione di una tecnologia raffinata e ricercata, ogni risultato e contenuto è stato analizzato studiato e realizzato in esclusiva da un team di professionisti del settore, come insegnanti di fitness e psicologi. Una volta che il sistema rileva il profilo psico-fisico, l’algoritmo restituisce tramite l’app dedicata dei consigli personalizzati e adatti a migliorare lo stato di benessere. Come stai? Te lo dice MyLumi.