Gucci, Sabato De Sarno sfila a Milano e lancia il rosso Ancora (ma non stupisce): cosa ci è piaciuto e cosa no. La collezione divide anche i social

Un colore, il rosso Ancora. Mocassini con plateau e capispalla sfrangiati. Un po' di fluo anni Duemila, qualche logo qua e là (sulle cinte, sulle micro-tute), e le amate borse Jackie e Bamboo. Questo il riassunto dell'attesissimo debutto di Sabato De Sarno da Gucci, avvenuto ieri a Milano e spostato all'ultimo minuto dalle strade di Brera al quartier generale causa pioggia. In prima fila Julia Roberts e Ryan Gosling, ma anche il direttore creativo di Valentino Pierpaolo Piccioli a tifare per l'ex collega. Settimane di battage pubblicitario, hype a mille per il debutto che doveva rivoluzionare la maison e rompere l'internet, la passerella e qualsiasi altra cosa ci fosse di rompibile in giro ma - spoiler - non lo ha fatto.