Scoperta vita extraterrestre «imminente» grazie al telescopio James Webb

Lisa Kaltenegger, direttrice dell'Istituto Carl Sagan a Cornell, in un'intervista al The Telegraph, ha espresso ottimismo riguardo al ruolo del Telescopio Spaziale James Webb nella ricerca di segni di vita extraterrestre. Il telescopio è in grado di rilevare le biosignature, come il metano prodotto dagli organismi, aumentando così notevolmente le possibilità di scoprire forme di vita al di fuori della Terra.

Kaltenegger, autrice del nuovo libro "Alien Earths: Planet Hunting in the Cosmos", ha evidenziato l'importanza di questa era dorata dell'esplorazione spaziale, resa possibile dalle avanzate tecnologie del JWST. È particolarmente interessata ai pianeti intorno a Trappist-1, una stella nana rossa situata a soli 40 anni luce di distanza, che si ritiene possa contenere acqua e potenzialmente vita, soprattutto nei pianeti situati nella zona abitabile, dove l'acqua può esistere allo stato liquido.

Le ricerche, come riporta "Futurism", potrebbero portare alla scoperta di biosignature nei prossimi cinque o dieci anni. Kaltenegger ha menzionato che, anche se potrebbe essere necessario osservare centinaia di sistemi, la vita potrebbe essere trovata anche solo osservando un singolo sistema.