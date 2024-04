Lunedì 29 Aprile 2024, 08:05

Solitamente, in vista dell'estate sportiva, in questo periodo nei negozi hi-tech iniziano le promozioni dei televisori. L’estate del 2024 sarà particolarmente intensa, perché prevede gli Europei di Calcio, le Olimpiadi di Parigi e una ricca stagione di atletica leggera e tennis. Quest'anno però, oltre ai televisori dotati delle ultime tecnologie disponibili, l’oggetto più desiderato è il proiettore portatile. Negli ultimi anni l'evoluzione di questi dispositivi è stata notevole, sia in termini di design innovativi e progressi nella luminosità, sia nella tecnologia delle batterie.

LA COMPATIBILITÀ

Sono sempre più numerosi i marchi che stanno allargando la propria gamma di prodotti ai proiettori portatili: proprio come i televisori, la maggior parte sono wi-fi e costruiti sulle piattaforme smart TV più familiari, come Android TV e Tizen (per Samsung). Basta scaricare le app desiderate e iniziare a trasmettere in streaming. In alternativa, è sufficiente inserire uno stick per lo streaming nell'ingresso HDMI, o collegarlo a una console di videogame o a un Blu-Ray. Il proiettore portatile, in quanto tale, permette di essere utilizzato in mille occasioni diverse: in casa o in viaggio, per lo sport, per i film o per un pigiama party per i figli, anche grazie a un peso inferiore a 1,2 kg.

LA RISOLUZIONE

I proiettori portatili non sono una novità, ma nel tempo sono migliorati i motori di illuminazione a Led e gli equivalenti a laser, cresciuti in termini di luminosità, contrasto e chiarezza dello schermo. Facili da installare e configurare, grazie alla correzione trapezoidale automatica eliminano le distorsioni geometriche, “quadrando” immagine e autofocus. Anche la risoluzione Full HD è ormai la norma tra i proiettori portatili: la maggior parte dei modelli hanno una risoluzione da 1080p, il minimo indispensabile per un'immagine da 80 pollici in su. I modelli più costosi arrivano a 2160p e 4K. Tuttavia la migliore esperienza visiva è garantita, più che dalla risoluzione, dalla luminosità. E quindi il proiettore con più ANSI-lumen è quello con le migliori performance.

L’ALIMENTAZIONE

Da questo punto di vista, l'Optoma 1080ST (1129 euro) è uno dei migliori proiettori portatili, grazie ai suoi 1200 lumen. È alimentato da un triplo motore di luce laser RGB: trasmette un'immagine da 100 pollici da un metro e mezzo, con qualità cinematografica. Per garantire queste performance è necessario collegarlo alla presa di corrente. L'Anker Nebula Mars 3 Aria (599 euro) è invece il tipo di proiettore che si può utilizzare ovunque, anche all'esterno. Non ha bisogno dell’alimentazione a corrente grazie a un’autonomia di due ore e mezza. Ottimo l’audio interno Dolby Digital 2*8W, ma la luminosità non è altissima (400 ANSI-lumen).

LA VERSATILITÀ

C'è poi il modello classico per famiglia, ovvero il proiettore portatile Xgimi Elfin (649 euro), facilmente trasportabile e semplice da utilizzare, grazie all'allineamento intelligente dello schermo: rileva i bordi e posiziona le immagini all'interno dello spazio. Offre anche la possibilità di regolare l'immagine per evitare ostacoli come piante o cornici. La luminosità è di circa 480 ANSI lumen e utilizza un motore di illuminazione a LED.

Infine, il più versatile tra i proiettori portatili: il Samsung The Freestyle 2° gen (699 euro). Innestato su una base circolare, può ruotare di 180 gradi per proiettare su parete o soffitto: una proiezione da due metri può creare un'immagine da 75 pollici. Freestyle Gen 2 ha anche il livellamento automatico: adatta in autonomia lo schermo a qualsiasi superficie e angolazione, garantendo proporzioni ottimali ad ogni utilizzo.