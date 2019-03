Porta Portese, ruba gioielli dalle bancarelle vintage: bloccato

Una tranquilla domenica a Porta Portese, per confondersi tra la folla e rubare qua e là. E' accaduto ieri, ma durante i controlli all'interno del mercato domenicale, i carabinieri della stazione Roma Porta Portese, hanno arrestato un 40enne romano per furto aggravato. I militari, in servizio in abiti civili, hanno notato l'uomo avvicinarsi ad alcune bancarelle di oggetti vintage e da collezione e, dopo aver selezionato e scelto con cura due oggetti, un bracciale in argento e un orologio, li ha nascosti nella tasca del suo giubbotto in un momento di distrazione del venditore e si è allontanato rapidamente. I carabinieri lo hanno bloccato e recuperato la refurtiva, del valore di circa 300 euro. Il ladro è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA