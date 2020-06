Pierluigi Diaco, conduttore del programma televisivo di Rai1 'Io e te'

Pierluigi Diaco è un giornalista 42enne, autore e conduttore televisivo di Rai 1 del programma Io e Te, e conduttore radiofonico. Recentemente Pierluigi Diaco si è infuriato durante il suo programma con un ospite, affermando: «Se vuole condurre le lascio le chiavi del programma...». Il siparietto imbarazzante è accaduto durante la rubrica "Come nelle favole" dedicata alle storie d'amore delle coppie over: mentre Diaco introduceva la coppia, la signora ha interrotto il conduttore, correggendolo, dicendo «abbiamo due figli, non uno». Diaco a quel punto ha replicato seccato: «Signora se vuole condurre lei le lascio le chiavi della trasmissione...».









31 risultati per "PIERLUIGI DIACO"