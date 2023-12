Assessora Agabiti: «UmbriaLibri a Terni scelta vincente»

«UmbriaLibri a Terni si conferma una scelta vincente»: a sottolinearlo è l'assessora regionale alla Cultura, Paola Agabiti. «Anche questa edizione infatti, ha registrato il gradimento del pubblico che ha seguito con interesse e apprezzato i molti eventi proposti, compresi i laboratori per le scuole organizzati per avvicinare le giovani generazioni sempre di più alla lettura, con l'auspicio di sviluppare quella conoscenza e capacità critica che ci rende dei cittadini consapevoli e liberi» ha aggiunto.

«Tutte le iniziative sono state accolte con entusiasmo - ha sottolineato Agabiti - vista la folta presenza di pubblico in tutti gli appuntamenti tenuti da nomi illustri del panorama culturale italiano.

L'obiettivo è far crescere sempre di più questa manifestazione culturale che sicuramente può fare da traino al settore turistico e commerciale delle nostre città. Voglio ringraziare Angelo Mellone per la sapiente e originale direzione artistica e Sviluppumbria per la gestione organizzativa»

Questa edizione - ha detto Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria - è stata un successo sotto tutti i punti di vista: sul fronte culturale per lo spessore dell'offerta messa in campo, sul fronte economico per la forte ricaduta che l'evento ha avuto sulle attività commerciali e ricettive della città. Questo legame tra cultura ed economia è fondamentale per l'attività che Sviluppumbria svolge a favore del territorio».