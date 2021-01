Roberto Mancini da Diaco: «La Madonna di Medjugorie mi è apparsa in sogno»

Roberto Mancini si è raccontato durante la prima puntata del nuovo programma di Pierluigi Diaco "Ti sento" in onda ieri sera su Rai 2. «Credo nelle apparizioni della Madonna», «mi è apparsa in sogno» ha confessato il mister parlando del suo intimo rapporto con la fede ed in particolare con Medjugorie.

Molti i ricordi personali riportati durante l'intervista dal CT della Nazionale Italiana, tra tutti ha quello irriverente riguardante la sua infanzia. «La mia maestra si chiamava Anna Maria Bevilacqua. Io ero un po’ vivace quando ero piccolo e quindi a scuola qualche volta creavo qualche problema, durante le lezioni. Ero poco attento o magari non studiavo molto. (La maestra) parlò con mia mamma e mio papà: "la mattina prima di venire in classe, anziché il latte, dategli la camomilla" e quindi per un po’ mi diedero la camomilla la mattina… Questa maestra mi voleva veramente bene, era molto affezionata».

Successivamente, alla domanda di Diaco su quali siano le cose che lo commuovono Mancini risponde: «Mi commuovono i bambini o pensare che un bambino possa perdere i genitori da piccolo. Questa è una cosa che mi commuove molto perché penso che non sia giusto. Penso che non sia giusto che un bambino non possa crescere con i propri genitori».

Ma tra tutte le confessioni regalate da Mancini, una in particolare sembra sorprendere il pubblico, quella in cui parla del suo rapporto con la fede e con la Madonna di Medjugorie; «Io credo...Sono andato diverse volte, ho parlato con Vicka, con gli altri veggenti» confessa Mancini.

«Mi avevano parlato di Medjugorje tanti anni fa il nostro parroco di Genova, della Samp… lui andava negli anni quando era impossibile quasi andare, quindi stiamo parlando degli anni ’80, ’82-’83, era quando c’era problemi… Io non l’avevo mai vista, cioè non l’avevo mai conosciuta, eppure prima di andare mi è apparsa in sogno, non ho proprio la minima idea. Non lo so, è stata una cosa veramente stranissima. Poi sono andato e gliel’ho anche detto. Ci siamo parlati diverse volte… Io capisco che ci possano essere persone che non credono in questo, io credo che il pensiero vada rispettato» conclude.

