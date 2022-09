Gloria Guida, ospite a BellaMa: «Quando sono arrabbiata esco sul balcone e urlo ai gabbiani»

Giovedì 29 Settembre 2022, 13:38

Gloria Guida, in un’intervista a Pierluigi Diaco, nella trasmissione “BellaMa’” (il primo talent di parola della tv italiana da lunedì a venerdì dalle 15.15 alle 17 su Rai2), nella puntata di ieri (mercoledì 28 settembre) ha raccontato che quando è arrabbiata si sfoga sul balcone di casa urlando ai gabbiani. L’attrice, che ha ammesso di non aver mai fatto un’intervista così sincera, ha imitato il verso dei gabbiani in studio: «Ormai i miei vicini lo sanno e non dicono più niente. È il mio modo di sfogarmi, ve lo consiglio».