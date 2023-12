Nadia Rinaldi e il suo arresto per droga: «Giusto che pagassi, ma forse il prezzo è stato troppo alto»

Ospite nel programma pomeridiano di Rai 2 "BellaMa", Nadia Rinaldi ha parlato per la prima volta del suo arresto, avvenuto nel 1998 per detenzione di sostanze stupefacenti. «È la prima volta che parlo del mio arresto in tv - ha spiegato l'attrice al conduttore Pierluigi Diaco -. È giusto che pagassi, ma forse il prezzo è stato troppo alto», ha affermato.

Nadia Rinaldi torna a teatro dopo la trasformazione fisica: «Racconto un percorso pieno di ostacoli»

Nadia Rinaldi parla del suo arresto

Nadia Rinaldi, attrice di cinema e teatro, nel 1998 fu condannata ad un anno e 8 mesi per possesso di sostanze stupefacenti. «Tutti abbiamo il ‘c******* day’, a me è capitato a 30 anni. Ho sbagliato ed è giusto che pagassi, come ho fatto. Ma forse il prezzo è stato troppo alto, perché da 25 anni mi porto dietro questo macigno», ha spiegato nel corso del programma.

Come riportano le cronache del 1998, la Rinaldi era stata arrestata a Roma dai carabinieri del Gruppo di Bracciano dopo il ritrovamento in casa sua di circa 1kg di cocaina, custoditi all'interno di in una scatola da scarpe.