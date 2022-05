Luca Argentero si ritira dalle scene? «Mi piacerebbe. In venti anni ho fatto tutto». La rivelazione choc a “Ti Sento”

Luca Argentero è stato ospite di “Ti Sento” il programma di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco. Nella piacevole conversazione tra i due l'attore di Doc si lascia scappare una rivelazione che ha lasciato i fan senza parole. «Credo di aver già fatto tutto in questi venti anni». Lo stesso giornalista non crede alle sue parole e cerca di saperne di più. «Scusami Luca quindi tu saresti pronto a lasciare la scena?». Argentero senza esitazioni annuisce sorridendo: Si, mi piacerebbe. ormai sento di aver fatto tutto». A noi no, risponde Pierluigi facendosi portavoce di un coro di fan che sicuramente ha sentito assordante nel suo orecchio.

Luca Argentero si ritira? La confessione choc

Ma Luca si spiega meglio: «O meglio non lasciarle per il gusto di fare un’uscita eclatante ma per recuperare un ritmo di vita che dopo vent’anni, è stato un ritmo forsennato, mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più».

Vita privata e carriera

Partito dal Grande Fratello la popolarità per Argentero gli è piombata addosso. Poi una carriera velocissima e una vita sentimentale sempre sulla cronaca rosa non gli hanno dato un attimo di pausa. ora Luca è papà di una bellissima bimba avuta con la moglie Cristina Marino e forse ora ha anche bisogno di dedicarsi alla sua vita privata per godersi ogni attimo della sua famiglia.

L'amore per la montagna

L’attore ha parlato anche della sua passione per la montagna e di come la natura lo avvicini a Dio: «È una questione molto fisica: un mio amico alpinista una volta mi disse ‘io mi sento più vicino a Dio in cima a una montagna che dentro una Chiesa’. Non che dentro la Chiesa tu non lo senta, ma in montagna sei comunque più in alto, quindi bene o male sei più vicino… Sembra banale ma è una questione fisica, che poi io questa luce divina, questa presenza che circonda tutti noi a cui francamente non sono mai riuscito a dare un volto, invece in mezzo alla natura, quando sono stato veramente immerso nella natura, m’è capitato in cima a una montagna, alle cascate dell’Iguazù in Argentina, quando la natura è molto più grande di te, è così». Luca, anche sui social, si è sempre mostrato molto riservato e i fan apprezzato la sua umanità e la sua bellezza d'animo (e non solo)