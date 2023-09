Diaco ricomincia da Rocco Siffredi: «Partiremo in modo sobrio». Le nuova edizione di Bella Mà: il ritorno in Rai (da ospite) di Magalli e la rubrica di Mariotto

Motori accesi per la partenza della nuova stagione di Bella Mà la trasmissione di e con Pierluigi Diaco, al via da lunedì prossimo come sempre nel pomeriggio di Rai2 alle ore 15.25. «Partiremo in modo sobrio: il primo ospite sarà Rocco Siffredi e il tema della prima puntata sarà l'educazione sessuale...». Ad anticiparlo è il conduttore e ideatore di “Bella mà”, il programma giunto alla sua seconda stagione che partirà lunedì 11 settembre su Rai2, intervenendo nella sede della Rai di viale Mazzini alla presentazione dei programmi nella fascia Intrattenimento Day Time. Rocco Siffredi, si confronterà con la generazione Z sul tema quanto mai attuale dell’educazione sentimentale. L’attore di film a luci rosse si esprimerà anche sulla proposta della ministra Roccella di bloccare ai minori i siti gratuiti dedicati al porno.

In occasione dei 70 anni della Tv di Stato nel 2024, “Bella mà” celebrerà l'anniversario con un nuova rubrica, “Bella Rai”, inserita il giovedì nella prima parte del programma, con ospiti d'eccezione che hanno costruito nel tempo il successo della Rai, con ampio ricorso agli archivi delle Teche, «che sono davvero l'oro della Rai», sottolinea Diaco. A battezzare l’iniziativa giovedì prossimo sarà Giancarlo Magalli, che tornerà dunque in Rai come ospite.

Le novità

Tra le novità, svelate da TvBlog, la rubrica affidata allo stilista Guillermo Mariotto (giudice di Ballando con le stelle) dal titolo Taglia e cuci, con lezioni di sartoria e sfilate con tanto di passerella in studio.