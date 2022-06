Orietta Berti compie 79 anni: «Nella vita non bisogna mai desiderare cose che non potrai avere». La sorpresa di Diaco in diretta

Mercoledì 1 Giugno 2022, 11:53

Spenge oggi le sue 79 candeline Orietta Berti e ieri in diretta a Ti Sento ha ricevuto gli auguri di Pierluigi Diaco e anche un mazzo di fiori. «Cosa auguri a te stessa?», la cantante ha risposto senza esitazioni: «Mi auguro di avere una buona salute e di avere sempre questo entusiasmo per la vita e per il mio lavoro. Perché se io mi emoziono so che dopo darò delle emozioni a tante altre persone e le persone hanno bisogno di avere delle emozioni. E poi, vedi, nella vita non bisogna mai desiderare le cose che non potrai mai avere. Io non ho mai desiderato le cose che sapevo non sarebbero mai arrivate, però arrivano sempre delle sorprese, e queste sorprese son dei regali che ti manda la vita».

Orietta Berti, la dichiarazione clamorosa a Ti Sento: «Sono stata trattata come un oggetto, così mi sono ribellata»

Orietta Berti festeggia i suoi 79 anni in diretta

Nel corso dell'ultima puntata del programma di Rai 2 la Berti si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa e ha parlato della sua professione rilasciando dichiarazioni clamorose: «Sono stata trattata come oggetto nel 1980 ma mi sono ribellata».