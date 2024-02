Memo Remigi torna in Rai (dopo le molestie a Jessica Morlacchi): «Chiedo scusa, gesto di grande incoscienza». Cosa è successo

Memo Remigi torna in Rai. Dopo l'allontanamento a ottobre del 2022 per una molestia a Jessica Morlacchi durante la trasmissione "Oggi è un altro giorno" condotta da Serena Bortone su Rai1, il cantante è ospite del programma "Bella Mà", invitato dal conduttore Pierluigi Diaco. «Ci tenevo a ribadire le mie scuse all'azienda e soprattutto al pubblico - afferma il cantante - sono convinto che nella vita tutti sbagliamo e io in sessanta anni di carriera sbagli ne ho fatti diversi, più o meno gravi. Quello che ho fatto è stato un gesto di grande incoscienza, che mi è costato molto».

«Guai a mancare di rispetto, soprattutto a una donna - tiene a sottolineare Remigi - Sono il primo a portare avanti questo principio fondamentale, specie nella vita di un uomo: l'uomo non può profittare di determinate situazioni, per far sentire la donna più debole, per metterla in uno stato di inferiorità.

Afferma al'inizio Memo Remigi: «Sono molto emozionato, non sai quanto! Mi sembra di essere al mio debutto televisivo... malgrado abbia alle spalle sessanta anni di carriera con tre anni di gavetta». Quindi racconta: «Maurizio Costanzo, che mi ha sempre sostenuto, mi ha detto una frase che mi ha colpito tantissimo e che mi ricorderò per sempre: "Nella vita, quando uno sbaglia non va condannato ma va aiutato"».

Il caso delle molestie a Jessica Morlacchi

Memo Remigi è stato allontanato dalla Rai a ottobre 2022, dopo aver posato la mano sul fondoschiena di Jessica Morlacchi nel corso della trasmissione "Oggi è un altro giorno", condotta da Serena Bortone su Rai1. Viale Mazzini prese immediatamente le distanze da quel gesto escludendolo dalle sue trasmissioni e rescindendo il contratto.