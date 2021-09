Pierluigi Diaco torna in radio e tv con "Ti sento": in onda da martedì 13 settembre con tanti ospiti

Mercoledì 8 Settembre 2021, 18:34

Ritorna il programma radio e tv di Pierluigi Diaco, «Ti sento», da martedì 13 settembre su Radio2 e Rai2 . Tra gli ospiti della prima puntata ci sarà Leonardo Spinazzola.

Al centro del programma interviste, canzoni, suggestioni, immagini e colori. Il programma dopo aver debuttato con un primo ciclo di tre mesi nella scorsa stagione su Rai2 torna in onda dal 13 settembre su Radio2 e anche in video su Rai Play tutti i giorni dalle 20 alle 21. Mentre da martedì 14 settembre sarà in seconda serata su Rai2.

«Assomigliare ai tempi dell'essere umano»

«La velocità dell'era digitale ha tanti vantaggi, ma l'essere umano ha tempi diversi, e io cerco di fare una tv e una radio che assomiglino ai tempi dell'essere umano» spiega Diaco all'Ansa. «Il programma è nato come una provocazione: voler portare una partitura radiofonica dentro il mezzo televisivo e le puntate in tv hanno avuto ascolti felici per la seconda serata. Poi con Paola Marchesini direttrice di Radio2 e Roberto Sergio, direttore di RadioRai abbiamo parlato della possibilità di portarlo in radio, e abbiamo fatto lo spin off estivo, che è stato per me anche il ritorno dopo un po' di anni a Radio2, il posto dove mi sono innamorato del mezzo e mi sono formato radiofonicamente», prosegue il conduttore.

Gli ospiti

In radio il 13 settembre il primo ospite sarà Giovanni Minoli «che rappresenta uno stile e un modo di fare questo mestiere». Tra i primi ospiti su Radio2, anche Francesco Piccolo, Sandra Milo, il giornalista Fabrizio Roncone. Il venerdì invece la puntata sarà dedicata agli ascoltatori, che durante la settimana sono invitati a mandare dei suoni evocativi che ricordano dei momenti di vita vissuta.

Su Rai2 invece dal 14 «facciamo un ciclo di otto puntate e partiamo con un'esclusiva, l'intervista con il calciatore simbolo della Nazionale che si è infortunato, Spinazzola», continua Diaco.

Tra i protagonisti del ciclo televisivo anche Lorella Cuccarini e il grande ritorno di Claudia Koll, che da molti anni non parla in tv. «Era un'intervista che volevo fare da tempo, perchè la sua è una storia pura e sincera con un percorso molto personale, vissuto con grande sobrieta». Poi, fra gli altri, Rocco Siffredi, Lino Banfi, Manuela Arcuri e «una madre e una figlia, Ornella Muti e Naike Rivelli», conclude Diaco.