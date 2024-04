Chiara Francini a Domenica In, chi è l'attrice? Età, carriera, vita privata e il figlio (mai avuto)

Torna l'appuntamento con Domenica In. Oggi 7 aprile saranno tantissimi gli ospiti dello spettacolo che arriveranno nel salotto di Mara Venier per raccontarsi a cuore aperto tra loro anche Chiara Francini.

Domenica In, gli ospiti di oggi (7 aprile): da I Pooh a Chiara Francini ma anche Francesco Paolantoni e Serena Bortone

In attesa di seguire in diretta l'intervista scopriamo qualcosa in più sull'attrice che presenterà il suo nuovo show “Forte e Chiara”, tre puntate in onda su Rai 1 da mercoledì 10 aprile, con la regia di Duccio Forzano.