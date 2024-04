Serena Bortone a Domenica In, chi è la giornalista? Età, carriera, la malattia, l'addio a Oggi è un altro giorno, vita privata e figli

Torna l'appuntamento con Domenica In. Oggi 7 aprile saranno tantissimi gli ospiti dello spettacolo che arriveranno nel salotto di Mara venier per raccontarsi a cuore aperto tra loro anche Serena Bortone. In attesa di seguire in diretta l'intervista scopriamo qualcosa in più sulla conduttrice.

Serena Bortone, chi è

Serena Bortone nasce a Roma l'8 settembre del 1970 (ha 54 anni). Inizia lavorando nella redazione del programma di Mino Damato Alla ricerca dell'Arca nel 1989 per poi proseguire nella squadra di altre trasmissioni televisive: Avanzi e Ultimo minuto format di docufiction.

L'addio a Oggi è un altro giorno

Il 30 giugno 2023 va in onda l’ultimo episodio di Oggi è un altro giorno, il talk show viene cancellato e sostituito da un nuovo progetto condotto da Caterina Balivo. Durante i titoli di coda, che per l’ultima volta chiudono la trasmissione, Serena Bortone ringrazia il suo fedele pubblico, il cast e i famosi affetti stabili del programma. «Il pubblico di Rai1, che mi ha seguito generosamente in questi ultimi 3 anni, sa che ho sempre valorizzato autenticità, libertà e diversità. Volevo ribadirlo ancora una volta nel momento in cui li salutavo definitivamente. Nella vita si paga sempre un prezzo per tutto, ma ci sono valori che per me sono irrinunciabili. In questo senso, non hanno prezzo».

Il 23 settembre dello stesso anno torna su Rai 3 con la nuova trasmissione Chesarà... un programma in cui Serena Bortone intervista personaggi illustri.

L'infanzia

Serena Bortone è sempre stata molto riservata quindi si conosce molto poco di lei e della sua infanzia. Quel che è certo è che la mamma le ha trasmesso la passione per la lettura. La giornalista da adolescente ha trascorso diverse estati a Londra e per questo conosce perfettamente l’inglese.

La malattia

Lo scorso anno Serena Bortone ha fatto preoccupare i telespettatori dopo essersi mostrata in diretta con una fascia sulla mano. La conduttrice dichiarò ha dichiarato di aver subito un intervento, ma poi è andata oltre continuando con la conduzione del programma. Solo dopo qualche giorno ha chiarito quello che le era successo. Nel corso di un'intervista con Giovanni Minoli la presentatrice ha spiegato con maggior precisione perché ha una fasciatura al braccio. «Avevo la malattia di De Quervain». La Sindrome di De Quervain è un particolare tipo di infiammazione che colpisce la guaina che ricopre i due tendini che sono collegati al movimento del dito pollice.

Vita privata: compagno e figli

Molto gelosa della sua privacy quello che sappiamo sulla sua vita privata è che nel 2021 Serena Bortone ha rivelato a Chi di essere single, ma «in trattative», senza però scendere in ulteriori particolari. Voci di corridoio la vogliono però felicemente legata al direttore d’orchestra Lorenzo Viotti. Non ha figli e non ha mai considerato l'essere madre come un tratto fondamentale per definire la sua identità: «La mia identità non dipende dall’essere madre. Non mi è mai capitato, non l’ho cercato un figlio, non l’ho inseguito. È andata cosi».