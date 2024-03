Edoardo Sylos Labini a Domenica In, chi è l'attore? Età, la carriera, l'ex moglie (nipote di Berlusconi), la figlia e i nuovi progetti

Edoardo Sylos Labini sarà ospite oggi da Mara Venier a Domenica In. L' attore e regista, debutta alla conduzione di “Inimitabili”, un nuovo programma in partenza su Rai3. Scopriamo dunque qualcosa in più su Edoardo Sylos Labini.

Edoardo Sylos Labini, chi è

Nato il 4 dicembre 1971 a Pomezia, Sylos Labini ha consolidato la sua presenza nel mondo dell’arte, diventando un nome noto e rispettato. La carriera di Labini si caratterizza per una varietà di esperienze. Il suo debutto sulle scene avviene nel 1995, al fianco di Alida Valli, in Questa sera si recita a soggetto di L.

È stato in Forza Italia nel 2014 partecipando al Comitato di Presidenza del partito per cui è nominato Responsabile del Dipartimento Cultura. In seguito si avvicina al centrodestra con il suo mensile CulturaIdentità.

La vita privata

La vita personale di Labini ha catturato l’attenzione dei media, soprattutto per il suo matrimonio con Luna Berlusconi, celebrato il 16 settembre 2011. Dalla loro unione è nata la figlia Luce il 17 gennaio 2012. Tuttavia, la coppia ha annunciato la loro separazione nel settembre 2015, mantenendo comunque un profilo riservato.

Luna Berlusconi è l’ex moglie di Edoardo Sylos Labini, ma anche la nipote di Silvio Berlusconi. La donna ha alle spalle due matrimoni: il primo con con l’imprenditore romano Antonio Cola e poi il secondo con Edoardo Sylos Labini, attore e regista. I due si sono sposati nel 2012 e dal loro amore è nata la figlia Luce. Nel 2015 però l’idillio si rompe e i due decidono di separarsi. «In amore ho dato molto e ho sofferto tantissimo. Spesso ho ricevuto poco. Altre volte ho incontrato uomini straordinari che però volevano che gli cucinassi la cena. E io non sono così. Lavoro dieci ore al giorno, ho due figlie, sono impegnativa… La separazione rappresenta un fallimento che, però, bisogna affrontare con coraggio» – ha raccontato la nipote di Silvio Berlusconi dalle pagine del settimanale Oggi.