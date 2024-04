Domenica In, “tensione” tra Riccardo Fogli e Roby Facchinetti: «Obbligato a lasciare I Pooh per la storia con Patty Pravo»

Un racconto a cuore aperto, dalla carriera ai dolori, quello che I Pooh hanno lasciato nel salotto di Domenica In. Nella loro chiacchierata con Mara Venier per ripercorrere la storia della band si è parlato anche del momento in cui Riccardo Fogli decise di abbandonare la band. Al suo posto nel quartetto arrivò Red Canzian, ma perché Fogli aveva abbandonato il gruppo?

Domenica In, gli ospiti di oggi (7 aprile): da I Pooh a Chiara Francini ma anche Francesco Paolantoni e Serena Bortone

Riccardo Fogli, la verità sull'addio a I Pooh

Il gruppo formato da Roby Facchinetti, Red Canzian, Dody Battaglia, con lo scomparso Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli (che ha lasciato il gruppo nel 1973 per poi ritornare prima nel 2915 e poi nel 2023) attivo dal 1966 ha alle spalle 58 anni di carriera fatta di successi e grandi classici.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Amici il Serale non ha rivali, con “I migliori anni” Carlo Conti riparte molto bene, Don Camillo (e i suoi fedeli) sul podio

Il racconto

Nonostante siano passati circa sessant'anni, i diretti interessati oggi in diretta hanno fatto fatica a rivelare per filo e per segno come sono andate davvero le cose. C'è stato del gelo e dei litigi. Fogli all'epoca, sposato con la cantante Viola Valentino perse completamente la testa per Patty Pravo.

Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 6 e domenica 7 aprile): da Gino Cecchettin a Ornella Vanoni

Tensione in studio

Facchinetti ha rivelato che all'epoca, lui si confidava con loro. Da un giorno all'altro smise di farlo e questo per loro significava una sola cosa: si era innamorato perdutamente. «Io conobbi Nicoletta, Patty Pravo e ci fu una storia così…io ero sposato con Viola Valentino. Le prime settimane era tutto nascosto, poi si venne a sapere. Viola lo venne a sapere e mi cacciò di casa», racconta Fogli.

Quando la notizia è diventata di dominio pubblico, Viola Valentino ha rotto con Fogli e i suoi colleghi gli hanno detto di allontanarsi. Riccardo Fogli ha spiegato: «La verità è che molto amichevolmente con tanto affetto i miei migliori amici mi hanno detto questa faccenda si complica si parla di te e di Nicoletta, si mescola questa cosa e non va bene mi è stato chiesto che cosa decidi?”». Roby Facchinetti innervosito era sul procinto di raccontare l’aneddoto, avvenuto al Teatro Sistina, che ha scatenato la rottura tra Riccardo Fogli e gli altri componenti dei Pooh, poi però ha preferito non dirlo.