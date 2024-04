Leo Gullotta a Domenica In: «Con Fabio 43 anni insieme. L'ho sposato a 70 anni»

Leo Gullotta è ospite a Domenica In. L'attore nel salotto di Mara Venier ripercorre la sua carriera e racconta aspetti inediti della sua vita privata. Tra le tematiche affrontate nel salotto della domenica c'è l'amore: «Con Fabio Grossi sono 43 anni che stiamo insieme, siamo rispettosi, affettuosi, amorosi», racconta.

L'attore si è sposato a 70 anni, dopo molti anni di fidanzamento, e la loro relazione ha affrontato nel tempo gioie e ostacoli: «L'amore si deve guadagnare nella vita anche attraverso le difficoltà», ha confessato. I due hanno lavorato insieme diverse volte in teatro con opere di grande successo.

Il coming out di Leo Gullotta risale al 1995. «Il mio primo amore è stata una ragazza, ne ho avute diverse. Il passaggio è stato verso i ventotto, ventinove anni. Mi piaceva la crema, poi ho deciso che mi piaceva il cioccolato… La mia famiglia non mi ha fatto nessun problema, la libertà che mi hanno regalato è anche mentale», aveva raccontato in passato.