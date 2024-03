Michele Zarrillo, chi è il cantante ospite a Domenica in: l'infarto, la moglie che gli salvò la vita, i figli

Michele Zarrillo, il cantante ospite oggi 17 marzo a Domenica In. E' nato a Roma il 13 giugno 1957, ha 66 anni.Cresciuto nel quartiere Centocelle, mostra fin da subito una spiccata passione e propensione per la musica. Fa il suo esordio sulla scena romana già nel 1972, come chitarrista del gruppo prog Semiramis.

La carriera

Poi entra nel gruppo i Rovescio della Medaglia. Poi si apre così alla musica pop e pubblica i suoi primi lavori da solista. Vince il Festival di Castrocaro nel 1979 con il brano Indietro no e inizia a scrivere le musiche per artisti già affermati come Renato Zero e Ornella Vanoni. Fa quindi il suo esordio sul palco di Sanremo nel 1981 con Su quel pianeta libero, per poi tornare l’anno successivo e presentare Una rosa blu. Il brano diventa un classico della sua carriera, ma al Festival non arriva nemmeno in finale.

Sanremo

Nel 1987 si presenta a Sanremo nella sezione Nuove Proposte (uno ‘smacco’ per un artista con quindici anni di carriera alle spalle e già due partecipazioni al Festival), e conquista la vittoria con La notte dei pensieri. Gli anni Novanta iniziano con la collaborazione con un produttore storico della nostra canzone, Alessandro Colombini. Il rinnovamento del suo stile lo porta nel 1994 nuovamente a Sanremo, dove presenta il brano Cinque giorni e ottiene grande riscontro a livello di pubblico.

Torna ancora sul palco dell’Ariston nel 1996, stavolta con L’elefante e la farfalla, altro brano destinato a diventare un suo classico.

Gli anni Duemila sono gli anni della conferma del successo del decennio precedente.

A tutt'oggi Zarrillo continua a essere uno dei cantautori più raffinati della nostra musica pop. Il suo ultimo album fino a questo momento è Vivere e rinascere del 2017.

La vita privata

Michele Zarrillo ha tre figli. La primogenita, Valentina, è nata negl 1981 da una relazione lunga otto anni. Oggi lavora come impiegata e non ha seguito la strada paterna. Gli altri due figli, Luca (nato nel 2010) e Alice (nata nel 2012), sono invece il frutto del suo amore con l’attuale compagna, una violoncellista di nome Anna Rita Cupraro. Su Instagram Michele Zarrillo ha un account da oltre 7mila follower.

L'nfarto

Il cantautore è stato colpito da un malore il 5 giugno 2013. Ricoverato in terapia intensiva nell’Ospedale Sant’Andrea di Roma in codice rosso, è riuscito a riprendersi ed è tornato sul palco solo più di un anno dopo, il 7 ottobre 2014. Michele Zarrillo ha potuto salvarsi grazie alla moglie: “Se non ci fosse stata mia moglie Anna Rita al mio fianco, non avrei chiamato neppure i soccorsi. Se lei non avesse avuto questa prontezza, sarei morto. Lei mi ha salvato la vita”. Dopo l’infarto, avuto il 5 giugno del 2013, l’artista è tornato sul palco il 7 ottobre 2014, all’Auditorium Parco della Musica di Roma.