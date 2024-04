Ferzan Ozpetek: «Tutto quello che faccio è di passaggio»

La felicità secondo Ferzan Ozpetek . Il racconto a ‘Domenica In’ da: “Penso questo, penso che ovviamente la ricchezza ed i soldi sono importanti nella vita per carità, sono importanti, la cosa che conta di più sono due cose per me, la salute, è una banalità quella che sto dicendo, la salute è fondamentale, ma un’altra cosa fondamentale sono gli amici, gli amici quelli che hai un’intesa anche se non ti vedi tutti i giorni, non ti senti tutti i giorni, però sai che c’è… quella persona, quello è la mia forza. La mia forza sono i miei amici e star bene, poi il resto… i film, i festival, i premi, è tutto di passaggio, anche i romanzi, l’operà, tutto quello che faccio è di passaggio, rimangono sempre alla fine… poi arriverà un momento in cui avremo magari bisogno della badante, delle cose, quindi…” www.raiplay.it