Eleonora Abbagnato in lacrime, Venier interrompe la diretta: «Basta». La lettera della figlia del marito (Federico Balzaretti): «Per me sei come una mamma»

«A 11 anni ho lasciato la mia Sicilia e la mia famiglia per andare a Parigi a studiare». Eleonora Abbagnato arriva a Domenica In per presentare lo speciale a lei dedicato “Una stella che danza” che andrà in onda venerdì 29 marzo in prima serata su Rai3, e racconta la sua carrira e la sua vita. «Mi chiamavano la piccola mafiosa ero l'unica italiana. Non è stato facile».

Eleonora Abbagnato: «A Parigi mi chiamavano piccola mafiosa». Chi è l'étoile oggi a Domenica In? Età, le minacce, la carriera, i figli e il marito

Eleonora Abbagnato e le lacrime a Domenica In

Una carriera la sua segnata dalla sua determinazione. I genitori con un video messaggio la ringraziano. «Lei non lo sa ma noi la ringraziamo tantissimo ci ha reso orgogliosi davvero di lei». L'étoile si commuove e con lei anche la conduttrice. «Io ho fatto quello che ho fatto grazie a loro, mamma soprattutto mi è stata molto vicina». Mamma Piera, purtroppo colpita da una grave forma di leucemia è protagonista dello speciale che andrà in onda su Rai3.

Il rapporto con Carla Fracci

Nel film si parla anche del rapporto speciale tra la Abbagnato e Carla Fracci e l'étoile racconta a Mara Venier: «Sul palco le ho salvato la vita. C'era un toro su una coreografia che non era stato fissato e sarebbe potuto andare a dosso a Carla o anche al pubblico e io l'ho bloccato». La ricorda con affetto Eleonora: «Io non ascoltavo e facevo un po' di testa mia ma per questo le assomigliavo. Lei aveva un'eleganza innata. Ora è una mancanza per tutti noi».

Ma a Domenica In spazio anche all'amore. Nel 2010 conosce Federico Balzaretti, allora giocatore del Palermo e attualmente dirigente della Roma. È il loro parrucchiere a presentarli pensando che i due possano avere qualcosa in comune. La coppia si sposa il 13 giugno del 2011 nella Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni di Palermo. Ora vivono a Roma e con loro anche le due figlie che Federico aveva avuto da una precedente relazione, Lucrezia e Ginevra. «Una delle ragazze è andata a Parigi e ci manca tanto. Ho avuto la fortuna di avere un marito come Federico».

La lettera della figlia di Federico

Per l'ex ballerina arriva poi una lettera scritta dalle figlie del marito: «Non so se chiamarti Ele o mamma - scrive Ginevra - Quello che sei tu per me e Lucrezia equivale all'importanza di una mamma». La Abbagnato non riesce a continuare a leggere e Mara Venier interrompe la diretta. «Basta non andiamo avanti, continuerai a leggerla dopo da sola». Eleonora e Federico infatti hanno cresciuto insieme anche le due figlie che il calciatore aveva avuto da una precedente relazione, Federico aveva l'affido esclusivo delle ragazza ed Eleonora le ha cresciute come fossero sue.