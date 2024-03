Amedeo Minghi, chi è il cantante oggi a Domenica In: la moglie morta nel sonno e le figlie

Amedeo Minghi, nato a Roma il 12 agosto 1947, è un cantautore e compositore italiano. Ha scritto diversi brani per artisti come Mia Martini, Anna Oxa, Andrea Bocelli, Rita Pavone e i Ricchi e Poveri. Ha inoltre partecipato a otto Festival di Sanremo, raggiungendo l’apice del successo nel 1990, quando si è posizionato al terzo posto con il brano Vattene Amore, cantato in duo con Mietta. Nel 2004 ha vinto il premio Lunezia per il valore musical-letterario delle sue canzoni.

La carriera

Il cantante, l’ultimo di sei figli, è cresciuto a Roma nel rione Prati, appassionandosi da subito alla musica.

Con il complesso beat I Noemi ha scritto il suo primo brano, Una cosa stupida. Ha intrapreso poi la carriera da solista e nel 1970 l’etichetta Apollo lo ha messo sotto contratto. Nel 1973 ha pubblicato il suo primo album, Amedeo Minghi. Successivamente, è entrato a far parte dei Pandemonium e ha pubblicato il brano L’immenso, con il quale è arrivato al vertice delle classifiche internazionali, vendendo 2 milioni di dischi. Nel frattempo, ha continuato a lavorare come compositore per vari artisti. Successivamente, ha pubblicato il secondo album nel 1980, dal titolo Minghi e nel 1983 ha partecipato al Festival di Sanremo per la prima volta con il brano 1950, non ottenendo però grande consenso di pubblico.

Dopo essere tornato a Sanremo come ospite nel 1985, ha firmato un contratto con la Fonit Cetra e da quel momento la sua carriera di grandi successi ha avuto inizio, raggiungendo l’apice nel 1990 sul palco dell’Ariston, quando ha cantanto con Mietta il brano Vattene amore, che è arrivato in terza posizione e ha vinto 10 dischi di platino. Ha continuato poi l’attività di cantautore e compositore, tornando anche varie volte a Sanremo. Nel 2023, Amadeus lo ha invitato a partecipare ad Arena Suzuki, dove Minghi ha cantato dopo 33 anni il suo successo Vattene amore con Mietta. Nel 2024 il cantante ha annunciato l’arrivo di un nuovo album d’inediti, anticipato dal singolo Non c’è vento stasera, uscito il 15 marzo 2024.

Moglie e figli

Il cantante si è sposato il 13 ottobre 1973 con Elena Paladino. La coppia ha avuto due figlie, Annesa e Alma. La moglie del cantante è deceduta nel 2014, dopo 40 anni di matrimonio. In un’intervista al settimanale Diva e Donna, il cantautore ha raccontato: «Ora ci parlo, la saluto, lei sta con me più di prima. Sono credente. Prima, quando era viva, non veniva a tutti i miei concerti, ora c’è sempre. Cosa mi manca di lei? Si resta soli, una solitudine immensa, nonostante la fortuna di avere figli e nipoti. La stanza da letto. Dormirci da solo è difficile, c’è sempre un occhio che va di là nel vuoto. La notte svegliarsi, girarsi e andare a fare una carezza a chi non c’è più. La morte nel sonno è la morte degli angeli. Per chi muore è la migliore. Per chi vive, lo strazio è grande. Nel caso mio, non ha fine. C’è questa cosa sospesa, incomprensibile e inaccettabile. Le mie figlie mi hanno aiutato molto».

Il lutto

In un’intervista a Domenica Live del 2017, Amedeo Minghi e le figlie hanno raccontato in modo commosso che Elena Paladino era il pilastro della famiglia. Il cantante ha aggiunto: «Nell’album a cui sto lavorando, Anima sbiadita, c’è molto di me e di lei. Avevo bisogno di elaborare il lutto. Se non tiri fuori quel che senti dentro, questo marcisce. Tutte le canzoni d’amore che ho scritto sono dedicate a Elena».