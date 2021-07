Capri, l'isola nel Golfo di Napoli, è famosa per il territorio scosceso, gli hotel esclusivi e lo shopping, che spazia dall’alta moda, al limoncello, fino ai sandali di cuoio artigianali. Uno dei siti naturali più conosciuti è la Grotta Azzurra, una cavità buia in cui l’acqua del mare si tinge di blu elettrico grazie alla presenza di una grotta sotterranea che filtra la luce del sole. Durante l'estate la spettacolare costa dell'isola, ricca di insenature, attira numerosi yacht.

Dove si trova

Capri è un'isola del mar Tirreno e si trova nel Golfo di Napoli, di fronte la Penisola Sorrentina, nella regione Campania. È collegata tutto l'anno con traghetti e aliscafi da Napoli e Sorrento. In estate ci sono anche collegamenti con Ischia, Salerno, Positano e Amalfi. Da Sorrento il tempo di navigazione è di mezz'ora, da Napoli circa un'ora.

Cosa vedere

La prima attività che consigliamo di fare è sicuramente un tour in barca intorno all'isola per ammirare da vicino i Faraglioni e visitare le diverse grotte. Poi si può salire in seggiovia sul Monte Solaro, percorrere il sentiero del Pizzolungo attraversando l'Arco Naturale, visitare i Giardini di Augusto con la sottostante Via Krupp, la Certosa di San Giacomo, affacciarsi al belvedere di Tragara e visitare i reperti romani della vila di Tiberio.

A Capri basta indossare un paio di scarpe comode e camminare: tra la macchia mediterrenea, le deliziose stradine costeggiate di fiori, le terrazze a strapiombo sul mare... Ogni angolo vi regalerà una piccola delizia.