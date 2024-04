Napoli, traghetto urta contro banchina del Molo Beverello: ci sono feriti

Incidente a Napoli, al Molo Beverello, dove una nave ha urtato la banchina durente le operazioni di ormeggio. Si tratta del traghetto veloce "Isola di Procida", partito da Capri. Secondo le prime notizie, ci sono dei feriti. Fatte convogliare sul posto le ambulanze per i soccorsi.

Il traghetto veloce "Isola di Procida"

Il traghetto veloce "Isola di Procida", in servizio per Caremar, è un'imbarcazione monocarena di Classe Acquastrada TMV70. Varata nel 1999 questa nave è lunga 71 metri, composta da tre ponti, due per i passeggeri e uno per i veicoli e serve attualmente le rotte del Golfo Di Napoli. Raggiunge una velocità di crociera di 25 nodi, trasportando 520 passeggeri e 57 automobili.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO