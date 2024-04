Traghetto Napoli, nave contro banchina al Molo Beverello: almeno 30 feriti

A Napoli una nave veloce, l'"Isola di Procida" della compagnia Caremar, partita da Capri, ha urtato una banchina del porto al Molo Beverello durante l'approdo, probabilmente per un problema tecnico o per il mare grosso, rimanendo seriamente danneggiata. Il bilancio è di almeno una trentina di feriti, la maggior parte dei quali è stata assistita dal 118 e trasportata in diversi pronto soccorso della zona con lesioni e traumi. Un ferito è in codice rosso. Sulla nave un centinaio di passeggeri, tra cui molti turisti stranieri. Al momento dell'impatto, le persone - già in piedi pronte allo sbarco - avrebbero perso l'equilibrio, proprio in seguito alla collisione.

Soccorso per le persone a bordo

Sulla banchina è stata allestita una postazione di primo soccorso e la stessa Caremar si è attivata per fornire assistenza immediata ai passeggeri e all'autorità marittima, per accertare le cause dell'incidente. Uomini della Capitaneria di porto e della polizia hanno effettuato un sopralluogo tecnico sulla nave per far luce sulla dinamica di quanto accaduto. Napoli, traghetto urta contro banchina al Molo Beverello: 29 feriti. Incidente forse causato da una folata di vento