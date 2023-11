Fabio Palazzi, festa di compleanno in via Crescenzio: manager, vip e delizie capresi per il party

Profumi marini e compleanni illustri. Atmosfera all’insegna dell’eccellenza made in Italy all’ingresso dello storico locale di via Crescenzio. Spiccano due Ferrari e una Lamborghini parcheggiate, di colore verde, bianco e rosso, a rappresentare la bandiera italiana. E’ l’originale benvenuto per i tantissimi amici accorsi da ogni parte d’Italia per il compleanno del mondanissimo imprenditore caprese Fabio Palazzi, in elegantissimo smoking, che per il suo genetliaco sceglie la Capitale e lo storico locale di Andrea Chiara e Marco Seccia. Una serata magica, fashion e glamour con le note di Agostino Penna e le incursioni di Morena Martini, che animano e coinvolgono i tantissimi ospiti. Direttamente da Milano, amico storico del festeggiato, appare Alfonso Signorini.

Gli ospiti

Prenotati anche il soprano Alma Manera, in tailleur pantalone rosa, con la mamma Maria Pia Liotta, l’iconico Federico Fashion Style, Alex Belli con la sua Delia Duran, Nathalie Caldonazzo, Gio’ Di Sarno, in outfit rosso, Nadia Bengala, Antonio Zequila.

Il menu

Il menù è scenograficamente allestito su tavoli imbanditi e arricchiti con composizioni di limoni e arance di Capri. Un modo per ricordare, in un angolo della Città Eterna, i profumi della celebre isola campana. Trionfo di formaggi e mozzarelle doc fatte arrivare appositamente per il party. Cascate di cruderie composte da scampi e gamberi rossi, ostriche, tartufi e fasolari. E ancora il rinomato caviale di Calvisius e il risotto al ragù di spigola di mare profumato al finocchietto e tartufo. Il tutto accompagnato dalle bollicine e dal limoncetto, un mix frizzante tra limoncello e sorbetto. Arrivano anche gli imprenditori Raffaele Cioffi, Candito Mancaniello, Fabiana Bonandrini, Raffaella Spatola e Elena Sfregiaro. Gran finale con il goloso cake che riproduce lo smoking, abito caro a Palazzi. E al momento del taglio della torta e del brindisi conclusivo, una sorpresa: un dipinto su tela con la riproduzione del logo del brand del festeggiato, realizzato da Francesco Forte con pigmenti d’oro e materiale sostenibile. Sigari di cioccolato agli ospiti. E la notte vola.