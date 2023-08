Keanu Reeves a Capri con la sorella Kim: in costume da bagno non sembra proprio lo spietato John Wick

Anche Keanu Reeves, come Andrew Garfield (tre volte l'Uomo Ragno) e Russell Crowe (Il Gladiatore) hanno scelto l'Italia per le sue vacanze. Vacanze non da killer, ma da vagabondo come fa notare con un sorriso il settimanale Chi che mostra una serie di scatti del protagonista della saga di John Wick.

Capelli lunghi brizzolati, barba incolta e arruffata l'attore di Hollywood è sbarcato a Capri "come un comune mortale, assai meno inquietante ed elegante del suo personaggio cinematografico".

E il settimanale diretto da Alfonso Signorini non ha tutti i torti. Una volta rimasto in costume da bagno l'affascinante Keanu si mostra con un fisico asciutto ma senza particolari muscoli.

Reeves si sta godendo su un lussuoso gozzo sotto i Faraglioni il successo dell'utlimo capitolo di John Wick. Una vacanza in compagnia della sorella Kim che da anni vive sull'isola dopo aver scoperto di essere malata di Leucemia. Una vacanza senza troppe luci. Cerca di non farsi riconoscere per questo oltre alla barba incolta si mostra spesso con un capellino e occhiali scuri. E gira l'isolotto di fronte a Napoli in motorino, come un comune mortale.