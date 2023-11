Con il monopattino elettrico sfreccia in ospedale a Capri, infermiere sospeso: il video-denuncia

Su e giù per i corridoi dell'ospedale Capilupi di Capri a bordo di un monopattino elettrico. È quanto documenta un video che è stato inviato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli e che il parlamentare ha pubblicato sui suoi canali social. «Scambiano i nosocomi per delle piste e nessuno li ferma. I pazienti protestano», afferma Borrelli. Gli accertamenti effettuati a stretto giro dall'Asl di competenza avrebbero stabilito, secondo quanto si è appreso, che l'uomo sul monopattino è un infermiere dell'ospedale: nei suoi confronti è scattata una sospensione cautelare, in attesa del procedimento disciplinare. L'uomo ripreso nel video «circolava liberamente tra i corridoi dell'ospedale con il monopattino. Per il personale era tutto normale. Forse è anche lui un dipendente», ha detto a Borrelli la donna che gli ha segnalato il video.

«Possibile che esista gente - sottolinea il deputato - che ritenga normale muoversi all'interno di un ospedale in questo modo senza che nessuno dica nulla? Abbiamo chiesto alla direzione sanitaria di verificare con attenzione e di sapere se si è trattato di un caso isolato o di una consuetudine, come sostengono i pazienti esasperati.