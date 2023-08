Jennifer Lopez, concerto a sorpresa a Capri (in attesa del nuovo album). Ora arriverà in ​Costiera Amalfitana

Difficile resistere alla tentazione di impugnare il microfono e far scatenare tutti con la tua voce, quando sei un animale da palcoscenico abituato a girare il mondo cantando ogni sera davanti a migliaia di spettatori. Jennifer Lopez ieri sera era arrivata alla Taverna Anema e Core di Capri, dove è in vacanza in questi giorni, per godersi una cena in tutta tranquillità insieme ad alcuni storici amici. Ma all’improvviso la cena si è trasformata in un mini concerto a sorpresa della popstar da oltre 120 milioni di copie vendute in tutto il mondo, che ha fatto sgomberare il palco dove fino a quel momento si stava esibendo Gianluigi Lembo con la sua Anema con Core Band, la resident band del locale, crocevia della dolce vita di Capri, e si è presa la scena.

Il concerto

JLo, 54 anni compiuti appena lo scorso 24 luglio, è salita sul palco e, tra l’incredulità generale, ha cominciato ad esibirsi sulle note di hit del suo repertorio come “Let’s get loud” e cover come quella della celebre “I will survive” di Gloria Gaynor, ripresa dagli altri clienti del locale con i loro cellulari.

I video della serata impazzano sui social network. Nella giornata di ieri, prima della festa a sorpresa alla Taverna Anema e Core, Jennifer Lopez era stata avvisata per le viuzze del centro di Capri, insieme ad amici e collaboratori ma senza il marito Ben Affleck, che negli scorsi giorni era a Firenze, in compagnia dell’ex moglie Jennifer Garner, che gli ha consegnato i figli. Secondo quanto riportato dalle testate locali, Jennifer Lopez alloggerebbe all’Hotel Quisisana.

Negli scorsi giorni si è fatta fotografare insieme a Marcello Lala, assessore all’Ambiente e al Patrimonio di Pompei (mica si sarà messa in testa di fare uno show a Pompei come Travis Scott, che alla fine ha optato per il Circo Massimo?). Già lo scorso anno Jennifer Lopez aveva travolto con le sue hit la vita notturna di Capri, in quell’occasione alla Certosa di San Giacomo. La popstar manca ufficialmente in concerto nel nostro Paese da più di dieci anni: era il 2012 quando Jennifer Lopez si esibì dal vivo all’UnipolArena di Casalecchio di Reno, a Bologna, nel bel mezzo del “Dance Again World Tour”. Ora i fan aspettano il nuovo album di inediti, annunciato già lo scorso anno. "This is me... Now", questo il titolo del disco, ideale seguito di "This is me... Then" del 2002, sarà il primo album di inediti di JLo in nove anni: l'ultimo, "A.K.A.", uscì infatti nel 2014. Il disco dovrebbe arrivare nei negozi e sulle piattaforme di streaming in tutto il mondo entro la fine del 2023.