Roberto Bolle e Daniel Lee, weekend d'amore a Capri: la storia procede a gonfie vele

Ancora insieme. Inseparabili. Roberto Bolle e Daniel Lee non si sono più lasciati da Venezia. La prima paparazzata di Chi fu in Laguna per un altro weekend romantico tra l'étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York e il designer britannico, direttore creativo di Burberry. Una storia che continua, va avanti almeno dall'estate del 2020.

Roberto Bolle: «La mia missione, rendere la danza un’arte per tutti». L’étoile a Caracalla dall’11 luglio

Roberto Bolle e Daniel Lee paparazzati a Capri

A luglio, sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini, li sorprese per le strade di Taormina, prima della serata Bolle and Friends. Adesso gli obiettivi del bravo e fortunato paparazzo li ha beccati al largo di Capri.

Secondo i bene informati Bolle e Daniel hanno trascorso sull’isola un weekend lungo, ospiti in una villa di amici.

Per la precisione sarebbero arrivati venerdì pomeriggio e ripartiti lunedì mattina, direzione ognuno per casa propria.

Chi racconta anche qualche particolare del loro soggiorno: «Sabato hanno fatto una lunga passeggiata, con una tappa in centro per un po’ di shopping, e hanno percorso la strada che porta ad Anacapri, il monte Solaro. La domenica mattina alcuni amici sono andati a prenderli in barca, da Napoli, e li hanno portati a visitare le isole Li Galli, la Mortella, prima di andare a pranzo, tutti insieme, allo Scoglio di Nerano».

Stefano De Martino e Martina Trivello, la coppia (nuova) paparazzata a Milano: addio Belen

L'amore prosegue a gonfie vele

Le foto, sull'ultimo numero di Chi, mostra finalmente un Bolle rilassato e molto espansivo nei confronti di Daniel, molto più sulle sue ma prontissimo a riprenderlo mentre balla, mentre di tutta divinamente in acqua...

Roberto Bolle fino a oggi non ha mai voluto parlare della propria sessualità, nemmeno dopo il loro bacio pubblico a Venezia. Non il primo bacio a dire il vero paparazzato da Chi che 2015 pubblicò un bacio in moto con il medico chirurgo Antonio Spagnolo. Ma come disse una volta. «Il mio privato è privato, come quello di chiunque altro, e non credo servano parole in più. Ho sempre parlato con la danza e non sento di dover dire altro o fare chissà quale rivelazione». Chissà se ora la penserà diversamente...