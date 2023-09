Mr Rain per "That's Amore Capri": il concerto in Certosa

Venerdì 8 Settembre 2023, 12:43

Tutto pronto per l'evento "That's Amore Capri 2023" in programma il 9 settembre presso la Certosa di San Giacomo. E la notizia è che è sold out. Mr. Rain, celebre cantante e protagonista del Festival di Sanremo, sarà il punto più importante della serata. Il giovane artista affiancato da altri noti personaggi come Francesco Cicchella, Rudy Zerbi e Vincenzo De Lucia. Il direttore artistico Valerio Pagano sottolinea l'entusiasmo attorno a questa kermesse, evidenziando come l'isola di Capri possa vivere di grandi eventi. La manifestazione vanta come media partner Mediaset, Radio Subasio (radio ufficiale per il terzo anno) e il gruppo "Forbes-L'Espresso". Il team di "That's Amore" sta già lavorando per un evento il 17 settembre 2023, una cena di gala con lo chef stellato Gennarino Esposito presso il beach club "da Gioia by la Palma", dove sarà ospite Dadà, noto per il successo a "X-Factor". La rassegna "Made in Capri" ha come obiettivo principale la promozione di Capri come meta culturale di rilevanza, offrendo esperienze di valore artistico e culturale, anche al di fuori dell'alta stagione turistica, con un focus sulla solidarietà. Anche quest'anno l'intero incasso sarà devoluto a "Soleterre Onlus".