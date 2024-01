Caprizza, concept autenticamente caprese inaugura a Roma

La catena lanciata nel 2020 da Angelo Scarpato e Marco Trepiccione, che si presenta come pizzeria friggitoria di ispirazione gastronomica napoletana, con focus sull’Isola di Capri, comprende Inaugura oggi a Roma il settimo ristorante. Pizze, arancini, frittatine di maccheroni o bucatini, mozzarella in carrozza e dolci come la pastiera, i babà e la torta caprese, il tutto offerto in un ambiente che ricorda l'isola più celebre e visitata del Golfo di Napoli, ovvero Capri. Il concept Caprizza, che con 1500 pizze sfornate ogni giorno e uno scontrino medio di 25 euro ha chiuso il 2022 con un fatturato di 9 milioni di euro e una previsione per il 2023 di un significativo +15%, non lascia nulla al caso: il blend di farine Caprizza, selezionate e prodotte, con il supporto del Maestro pizzaiolo Antonio Tammaro, da Molino Iaquone con grano tenero 100% italiano, coltivato nella campagna romana dell’Agro Pontino, della Maremma laziale della Sabina e della verdissima e incontaminata Valle di Comino, capace di rendere uniche le pizze firmate Caprizza. L’impasto, leggero e digeribile, si basa sul sistema denominato ‘Biga’: la massa viene fatta lievitare due volte in celle a vista appositamente realizzate per questa funzione e in grado di mantenere una temperatura costante di 4-5 gradi. Importante: un cronometro segnala da quanto tempo l’impasto sta lievitando in modo da avere una procedura corretta del processo di lievitazione.

