Capri, traffico nel porto: ora si entra solo su chiamata. E in vacanza arriva il maxi yacht di Jeff Bezos

A Capri c'è traffico e ora al porto di entra solo su chiamata. È stata istituita una «waiting area» per le barche da diporto, a 400 metri dall'imboccatura del porto di Marina Grande di Capri e lontana dalle rotte delle navi commerciali di linea e turistiche: la istituisce un'ordinanza pubblicata oggi e firmata dal comandante del porto, il tenente di vascello Emanuele Colombo. L'ordinanza con l'area di attesa riguarda tutte le unità da diporto dirette al pontile del "Molo pennello", che dovranno sostare «in attesa di essere chiamate per l'ingresso nel porto». Inoltre, una volta entrate, dovranno mantenere una rotta obbligata che non intralci l'area dove manovrano le navi che trasportano passeggeri. La nuova disciplina, necessaria a causa del recente e notevole aumento del traffico diportistico, è finalizzata a evitare il congestionamento del porto e ad aumentarne la sicurezza.

Bezos in vacanza con lo yacht

A Capri oggi è arrivato il fondatore di Amazon Jeff Bezos. Uno degli uomini più ricchi al mondo è arrivato sull'isola campana con due yacht e un elicottero. Il soggiorno è sul suo superyacht Koru, un lussuoso veliero a tre alberi lungo 127 metri, è ancorato davanti ai Faraglioni nella baia di Marina Piccola.

Un gigante del mare, costato pare oltre 500 milioni di dollari. A pochi metri di distanza l'Abeona, lo yacht a supporto di Koru, lungo 75 metri ed autentico garage navigante: ha anche la piazzola per l'elicottero che decolla e atterra in continuazione fra una gita sulla terraferma e l'altra. Il Koru è ritenuta la nave a vela privata più grande al mondo. L'Abeona invece è considerato lo yacht tender di supporto più grande esistente.

Il rilancio del porto turistico

L'adeguamento ai più moderni criteri di sicurezza e sostenibilità, la digitalizzazione dei processi per la creazione di uno "smart harbour" e l'implementazione di servizi all'altezza dell'Isola Azzurra e della sua reputazione internazionale sono i punti salienti del piano di fattibilità, elaborato con la consulenza di Kpmg, per la gestione in house della società «Porto turistico di Capri», presieduta da Giancarlo Cangiano. «Tra le attività che saranno implementate - dice Cangiano - in particolare sono previste una "Academy" dedicata alla risorsa mare e alla tutela del territorio, il varo di un terminal completamente digitale per le operazioni di imbarco-sbarco dei natanti provenienti dalle Costiere sorrentina e amalfitana, nell'ultimo periodo cresciute in modo così importante tale da richiedere risposte adeguate in termini di sicurezza, accoglienza e controllo. Il piano, inoltre, nasce dalla volontà di mantenere la 'capresità' dell'infrastruttura con l'obiettivo di preservare il territorio e tenere nella dovuta considerazione le istanze della comunità locale», conclude.