Osaka regina di Melbourne: la Brady si arrende in due set

Naomi Osaka conquista Melbourne per la seconda volta. La tennista giapponese, numero 3 del mondo, mantiene immacolato il suo curriculum quando si tratta di finali Slam: è la quarta vittoria su altrettante sfide giocate per i Major. La ex numero uno del mondo, nell'ultimo atto dell'Australian Open, ha liquidato con relativa facilità 6-4 6-3 la sorpresa americana Jennifer Brady, alla prima sfida per un torneo del Grande Slam, in appena un'ora e 17 minuti di gioco. La nuova regina di Melbourne grazie a questa vittoria sale dalla terza alla seconda posizione nella nuova classifica mondiale del tennis, guidata sempre dall'australiana Ashleigh Barty.

Nel curriculum della Osaka quindi ci sono due titoli nel Major Down Under (2019 e 2021) e nello Us Open (2018 e 2020).

